Tra Cervia e Cesenatico nasce un nuovo polo giovanile della vela agonistica: ed già un fiore all'occhiello

Parte col vento in poppa il neonato Team Vela Cervia-Cesenatico, nuovo polo giovanile della vela agonistica che nasce dall'esperienza di tre storici circoli romagnoli: la Società Velica Cervia, il Circolo Nautico Cesenatico e il Circolo Vela Cesenatico. E' appena nato e già si distingue come un'eccellenza all'interno dell'XI zona della Federazione Italiana Vela.

L'obiettivo delle società fondatrici è quello di diffondere, radicare e fare prosperare tra bambini e ragazzi la passione per la vela e il mare, quel mare che fa apprezzare la Romagna in tutto il mondo. Non da meno sono i valori che vuole veicolare tra le giovani leve, ovvero incentivare lo spirito di squadra, un sano agonismo e la voglia di eccellere nelle competizioni nazionali e internazionali. Il Team Vela Cervia Cesenatico apre le porte a diverse classi, in particolare alla classe optimist e laser e conta 25 atleti in optimist, 10 preagonisti e 2 in laser. A capitanare il team è il tecnico Nicola Bissi ed è coadiuvato dal secondo allenatore Gianluca Marzocchi. Il team potrà anche godere di due basi logistiche: una a Cervia presso la Società Velica e una a Cesenatico presso il Nautico.

E risultati si sono già visti: nel 2019 Achille Barberini, iscritto alla Società Velica Cervia, è stato premiato campione zonale nella categoria cadetti. Ma c'è di più, perché quattro atleti sono stati convocati a un importante raduno nazionale che si terrà a Scarlino dal 4 al 9 febbraio. Di tutta l’XI zona FIV (zona romagnola), la Federazione Italiana Vela ha convocato solo i quattro atleti facenti parte del Team Vela Cervia Cesenatico: Achille Barberini e Olivia Spirito della Società Velica Cervia; Alessandro Barravecchia e Giorgia Saragoni del Circolo Nautico Cesenatico, tutti di un'età compresa tra i 7 e i 14 anni.