Triathlon, a Faenza nasce la nuova associazione sportiva Overcome

E' nata Overcome Triathlon, la nuova associazione sporitva faentina nata per sostenere atleti ed appassionati di questo sport sempre più diffuso. A fare gli onori di casa è stato il dottor Massimo Bucci, l'imprenditore faentino che si è detto "felice di poter contribuire alla diffusione di questa attività".

Overcome Triathlon parte con una ventina di tesserati, triathleti tutti amatori con esperienze già consolidate alle spalle. Ma oltre a seguire i propri tesserati, l'associazione si propone un altro importante obiettivo: quello di creare un proprio "vivaio". "Intendiamo far nascere e crescere questa passione nei giovanissimi", ha detto il team manager Fabio Fabbri. La nuova associazione è presieduta da Rita Bergamaschi. Il consiglio direttivo si compone inoltre del vice presidente Marco Gianelli, del segretario Cristian Mazzoni e dei consiglieri Marco Nanni ed Alberto Gasparini. "Da anni, prima come atleta e poi come allenatore, sognavo la nascita di Overcome Triathlon - ha detto Fabbri - E oggi, grazie soprattutto alla collaborazione di Andrea Camporesi di Free Event, uno degli sponsor che ci sostiene, siamo riusciti in questo intento".

La società esordirà ufficialmente nel weekend del 5-6 maggio al triathlon Challenge di Riccione, al quale parteciperanno diversi tesserati di Overcome Triathlon. Nel 2018 sono poi in programma le partecipazioni ai Campionati italiani su distanza media a Lovere, all’Ironman di Copenaghen in Danimarca, ai campionati del mondo su distanza 70.3 in Sud Africa (con il team manager Fabio Fabbri) e soprattutto all’Ironam di Cervia, dove la nuova società faentina andrà con l'intenzione di mettersi in evidenza.