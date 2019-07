Un centinaio di giovani calciatrici in visita a Cervia

Oltre un centinaio di giovanissime atlete sono presenti in questi giorni a Cervia in occasione del torneo Calcio+15, manifestazione rivolta alle Selezioni Territoriali U15 Femminili organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Da anni le ragazze vengono a Cervia per queste competizioni e hanno anche l'occasione di visitare le bellezze della località.

Quest'anno hanno visitato il Centro Visite Salina di Cervia M. Aliprandi dove hanno potuto approfondire, grazie alle guide ambientali di Atlantide, l’ambiente presente in salina. Hanno effettuato un percorso naturalistico a piedi, osservando le tantissime specie di uccelli che trovano qui le condizioni migliori per alimentarsi, nidificare e sostare. A portare il saluto dell'amministrazione l'Assessore allo Sport e Pari Opportunità Michela Brunelli alla quale è stata consegnata da Nicole Peressotti, già giocatrice della Nazionale Italiana, la maglia della FIGC. L’Assessore ha sottolineato l’importanza dei valori dello sport e delle pari opportunità anche in ambito sportivo e ha espresso la propria soddisfazione nel vedere le ragazze interessate a conoscere il territorio cervese.