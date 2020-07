Un nuovo tassello per l'OraSì: firma il giovane Giacomo Guidi

Si aggiunge un altro tassello al roster della prossima stagione. Si tratta Giacomo Guidi, ravennate classe 2001, ala di 200 cm proveniente dai Tigers Cesena. Dal Basket Cervia Cesenatico di Stefano Pillastrini, Guidi passa al settore giovanile della Virtus Bologna dove in due stagioni raggiunge le finali nazionali con l’Under 15 e l’Under 16. Nel 2017 gioca nel campionato Under 18 alla HSC Virtus Roma di Ostia, poi nel 2018 va alla Vis 2008 Ferrara prima del passaggio a Cesena, dove ha collezionato 5 presenze e 12 minuti in serie B con la maglia dei Tigers ed è stato impiegato in serie D con il Cesena Basket 2005.

