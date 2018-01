Vela, Giulio Palazzi Rossi tiene alti gli onori del Centro Velico Punta Marina

Giulio Palazzi Rossi, del Centro Velico Punta Marina ha tenuto alti gli onori della vela ravennate, tradizionalmente sempre presente ad alto livello. Il ravennate si è classificato secondo al trofeo Campobasso svoltosi nella splendida e aristocratica cornice del Circolo Velico Savoia di Napoli. Si tratta di una regata internazionale ad invito che ha visto 220 iscritti provenienti da diverse nazioni (70 gli atleti stranieri). Rossi si è classificato al secondo posto del trofeo UNICEF, destinato ai cadetti, difendendo il suo risultato per tre giornate, gareggiando alla pari con campioncini ormai tradizionalmente ai primi posti nel ranking nazionale e internazionale. L’allenatrice, Margherita Ricci, orgogliosamente, porta in Romagna questo risultato inseguito con un progetto che punta ai giovani e dai giovani parte per consolidare la squadra agonistica che negli ultimi anni sta raccogliendo sempre più risultati nelle classi Optimist, Laser, e non solo.