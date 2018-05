Vela, il padrone di casa Kenje Werpers primo fra gli Juniores alla Spring cup

L’edizione numero 33 della Spring Cup, tradizionale appuntamento primaverile organizzato dal Circolo Nautico “Amici della Vela” e riservato agli Optimist, va in archivio con una doppia soddisfazione per il sodalizio organizzatore. In primo luogo per il numero di partecipanti, anche quest’anno quasi duecento, provenienti da Circoli di ogni parte d’Italia; ma soprattutto per aver conquistato il podio più alto nella categoria Juniores. E’ stato infatti il portacolori di casa Kenje Werpers a vincere la categoria, grazie a un primo, a un secondo e a un nono posto che lo hanno visto staccare nettamente il secondo e il terzo in classifica (rispettivamente Valerio Mugnano del Fraglia Riva e Luciano Ricci del Circolo Nautico Cesenatico).

Per gli “Amici della Vela”, buono anche il piazzamento di Gianmichele Bartolini, quindicesimo. Fra i cadetti, invece, si è imposta Lisa Vucetti, della Società Velica di Barcola, davanti al compagno di squadra Vittorio Bonifacio e a Valentino Blewet del Fraglia Riva. Primo fra i cervesi Gregorio Penso, giunto sedicesimo. La gara si è svolta su tre sole prove invece delle sei previste a causa delle condizioni meteo. Ciò non ha impedito ai partecipanti di esprimersi al meglio, in una manifestazione ormai radicata che ha permesso anche di registrare presenze turistiche significative (fra atleti, allenatori, familiari) negli hotel di Cervia, nel primo weekend di maggio.