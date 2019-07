Vela, oltre 270 giovani cadetti al meeting giovanile della classe Optimist

Da venerdì a domenica si è svolto Il Meeting Giovanile della classe Optimist organizzato dal Circolo Nautico Cervia "Amici della vela". Hanno partecipato 272 giovani cadetti nati nel 2008-2009-2010, provenienti da tutta Italia che si sono sfidati nel mare cervese. Un risultato straordinario con la presenza di 56 circoli nautici, per un appuntamento che cresce anno dopo anno e i cui esiti sono significativi anche a livello turistico, visto che fra atleti e accompagnatori si parla di più di un migliaio di presenze in città nei quattro giorni di competizione.

"Questi eventi sportivi costituiscono un valore aggiunto per Cervia e per i giovani atleti, che attraverso la pratica della vela, accrescono le proprie capacità e vivono a stretto contatto col mare - commenta l'assessore allo sport Michela Brunelli, che ha partecipato alle premiazioni - Ringrazio il Circolo Nautico Cervia "Amici della Vela" per l'impegno che da sempre profonde nell'organizzazione di eventi sportivi di alto livello che sono un fiore all'occhiello della nostra città".