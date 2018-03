Vela, prima edizione del 'Memorial Antonelli': e ora si punta al Campionato italiano

Si è svolta sabato e domenica sul mare di Cervia la prima edizione del “Memorial Antonelli”, dedicata alle imbarcazioni J24 e voluta dal Circolo per ricordare il socio Antonio Antonelli, grande appassionato di J24, scomparso pochi mesi fa. Dieci imbarcazioni si sono date battaglia in un “round robin” a coppie: la vittoria (e il trofeo Challenger) è andata alla coppia composta da “Magica Fata” di Massimo Frigerio e “J&J” di Eugenia Zamagna, unico equipaggio femminile; al secondo posto la squadra con “Capitan Nemo” di Guido Guadagni e “Archè” di Mauro Artelli; al terzo posto la squadra con “Vento Blu” di Mauro Martelli Mauro e “Marbea” di Valentina Zardi.

"L’iniziativa conferma anche il rinnovato interesse del Circolo verso il J24 – sottolinea Massimo Frigerio, consigliere degli Amici della Vela - grazie al progetto Junior, dedicato proprio a questa classe velica, di recente siamo riusciti a riavvicinare alle attività una quindicina di ragazzi che avevano abbandonato l’agonismo per problemi di studio, e vorremmo continuare su questa strada anche in futuro. Dobbiamo anche ringraziare il socio armatore Mario Serantoni, che ci ha messo a disposizione a costo zero l’imbarcazione per l’equipaggio femminile, J&J, che poi ha addirittura vinto la gara a squadre". Ora l’obiettivo del Circolo è quello di portare a Cervia una tappa del Campionato Italiano J24 nel 2019.