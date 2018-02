Superbike, colpo di Marco Melandri: splendida vittoria a Phillip Island

Non saliva sul gradino più alto del podio da Gara 2 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Marco Melandri è il primo vincitore della stagione 2018 del mondiale Superbike. Il ravennate della Ducati del team Aruba ha fatto sua Gara 1 del Gran Premio d'Australia a Phillip Island, precedendo la Kawasaki di Tom Sykes e il compagno di squadra Chaz Davies. Solo quinto Jonathan Rea, condizionato da un problema tecnico alla sua "verdone", alle spalle dell'altra Ducati del team Barni di Xavi Fores.

Splendida l'affermazione dell'ex campione del mondo della 250cc: nella prima parte ha studiato le due frecce verdi, poi ha piazzato l'affondo, mangiandosi prima Rea e poi Sykes che aveva tentato la fuga. Lontano gli altri: Alex Lowes (Yamaha) ha chiuso sesto ad oltre 17 secondi davanti alla Honda di Leon Camier, quest'ultimo condizionato dalla caduta in Superpole, e all'Aprilia di Eugene Laverty. Non ha visto il via Lorenzo Savadori, che ha rimediato la frattura della clavicola sinistra cadendo malamente durante la Superpole. Domenica il bis.

Raggiante Melandri: “È stata una gara fantastica. Sykes è partito forte e non è stato facile seguire lui e Rea nelle fasi iniziali. Col passare dei giri ho capito meglio i nostri punti forti ed i nostri punti deboli e sul finale, con il calo delle gomme, sono riuscito a ricucire il distacco. Una volta in testa, non è comunque stata una passeggiata perché il vento era davvero forte e instabile. L’ultimo giro è stato lunghissimo ma abbiamo tenuto duro e portato a casa la vittoria. Ringrazio tutta la squadra perché ha lavorato duramente tutto l’inverno. Domenica dovremo fare un’ottima partenza dalla terza fila, e ci restano alcuni dettagli da migliorare, ma mi aspetto un’altra bella gara”.