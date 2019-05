Volley B2 femminile, Lugo strappa un set alla Bleuline Forlì

Aggancio fallito al secondo posto per la Bleuline Forlì che compie il suo dovere fino in fondo battendo 3-1 nel derby romagnolo la Liverani Lugo ma le buone notizie da Bologna non arrivano e la vittoria del Cremona al tie break consegna alla squadra forlivese un terzo posto che significa comunque play-off. Le lughesi giocano un buon primo set e sorprendono la formazione di casa grazie al servizio e al muro vincendo 25-20. La Liverani, però, si ferma qui perché nel secondo set commette una valanga di errori e va sotto 16-8, uscendo sconfitta 25-19. Stessa musica nel terzo parziale che vede il successo delle forlivesi per 25-16. Nel quarto set la squadra di Marone resta in scia fino al 16-14, poi molla la presa (21-17) e Forlì mantiene il vantaggio fino al 25-21 conclusivo.