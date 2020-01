Volley C, My Mech La Greppia Cervia sconfitta a San Martino

È una battuta d’arresto imprevista quella incassata 3-0 (25-16, 25-17, 25-20) dalla My Mech La Greppia Cervia nella trasferta di San Martini in Strada. Le gialloblù sono incappate nella classica ‘giornata no’, anche se, nel 3° set, hanno dato segnali incoraggianti di ripresa. Coach Briganti ha cercato di cambiare l’inerzia del match, attingendo a piene mani dalla panchina. Nel set conclusivo le cervesi, guidate dalla capitana Agostini (l’unica in doppia cifra), sono anche riuscite a prendere in mano la situazione, conquistando un paio di punti di vantaggio, ma la forza della avversarie, e il peso di un passivo ‘importante’, hanno fatto la differenza. Ora il calendario mette di fronte alle gialloblù un match particolarmente stimolante. Sabato prossimo, alle 21, per l’ultima gara del girone di andata del campionato di serie C femminile, l’appuntamento è al palasport di Cervia, dove la My Mech La Greppia Cervia ospiterà il Bellaria, secondo della classe. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto, visto che le cervesi restano pur sempre a 2 lunghezze dalla zona playoff.