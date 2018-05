Volley femminile, l'Olimpia Teodora saluta l'allenatore Simone Angelini

La società sportiva Olimpia Teodora Ravenna comunica che, "essendosi date strategie diverse per la stagione a venire", ha deciso di sollevare Simone Angelini dall'incarico di primo allenatore della squadra di A2. Il presidente e la società tutta colgono l'occasione per ringraziare il tecnico ravennate per la professionalità e la serietà dimostrate nel corso della stagione passata, la prima della nuova società che ha riportato Ravenna in serie A2 dopo tredici di assenza, una stagione in cui la squadra ha lottato fino alla fine per accedere ai playoff promozione. L'Olimpia Teodora augura a Simone Angelini un radioso futuro nel mondo della pallavolo, ricco di successi e di soddisfazioni professionali e personali.