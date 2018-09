Volley femminile, la Conad termina seconda il triangolare di Montecchio. La vittoria va a Martignacco

Termina con un secondo posto finale e tante buone indicazioni per Coach Caliendo l’esperienza della Conad Olimpia Teodora al primo Trofeo Città di Montecchio Maggiore. La formazione Ravennate, impegnata negli ultimi due incontri del triangolare, ha prima battuto per 2-1 le padrone di casa dell’Unione Volley, poi è uscita sconfitta con lo stesso punteggio dalla Libertas Martignacco, vincitrice del torneo. Nel primo match la Conad, che ha dovuto fare a meno della cubana Mendaro a causa di un ritardo sul transfert, è stata trascinata dall’esperienza di Bacchi (16 punti) e Gioli (14) entrambe in doppia cifra a fine incontro assieme ad Aluigi (13). In una partita comunque combattuta l’Olimpia Teodora si aggiudica i primi due parziali per 25-16 e 25-20, poi concede il terzo set alle padrone di casa ai vantaggi per 29-31. Ravenna parte bene anche nella seconda e decisiva partita, ma Martignacco sfrutta al meglio il riposo conquistato battendo Montecchio in apertura ed esce alla distanza. Le ragazze di Coach Caliendo si battono fino alla fine guidate ancora dalla capitana Lucia Bacchi (18 punti al termine), ma le avversarie si guadagnano meritatamente il secondo e il terzo set per 25-21 e 25-18, portandosi a casa il Torneo. Prosegue intanto nella sede della società in via Trieste, 86, la campagna abbonamenti. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.30; sabato dalle 9.30 alle 12; martedi e giovedì dalle 17 alle 19