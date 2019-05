Volley femminile, la Fenix vola in B2 e incontra il sindaco

Si è svolto nel tardo pomeriggio di martedì sera, nella sala Rossa della Residenza Municipale di Faenza, l'incontro tra il sindaco Giovanni Malpezzi, le giocatrici, lo staff tecnico e la dirigenza della Fenix Faenza volley, per festeggiare insieme la recente vittoria del campionato regionale di serie C di pallavolo femminile. Traguardo importante, che ha permesso alla squadra allenata da Maurizio Serattini e dal suo staff di ottenere la promozione diretta in serie B2 per la prossima stagione sportiva. Nel complimentarsi con la squadra, il sindaco Malpezzi e l'assessore allo sport del comune di Faenza Claudia Zivieri hanno voluto ricordare l'importanza di questo risultato sportivo - la promozione in serie B2 - come un traguardo storico per la pallavolo manfreda e per l’intera città di Faenza che mancava da tempo.