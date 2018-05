Volley femminile, sfuma il sogno Final Four per l'Olimpia Teodora under 18

Lunedì 7 maggio, al PalaAnderlini di Modena, le ragazze dell'Under 18 dell'Olimpia Teodora Ravenna sono state sconfitte dalle padrone di casa per 3 a 0. E' così sfumata la possibilità di conquistare l'accesso alle Final Four regionali. “Chiudiamo purtroppo la stagione con una partita non giocata al meglio delle nostre possibilità - spiega Federico Chiavegatti, primo allenatore della squadra - Escludendo la prima metà del primo set, complice anche un campo di gioco difficile, è infatti mancata l’incisività al servizio che è sicuramente il fondamentale che ci ha sempre permesso di mettere in difficoltà gli avversari. Modena ha disputato un’ottima partita, con un’alta incisività in attacco che non siamo quasi mai riusciti a contenere. Con questa trasferta si chiude un'annata sicuramente non semplice in cui, nonostante una serie di difficoltà e di infortuni che hanno minato la continuità degli allenamenti, le ragazze hanno sempre dato il massimo in palestra, sfiorando un risultato difficilissimo da pronosticare ad inizio stagione. Adesso non resta che ripartire con il lavoro tecnico in vista del prossimo anno”.

S. di P. Anderlini di Modena - Olimpia Teodora pallavolo Ravenna: 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)