Volley giovanile, per l'estate torna il 'Teodora Camp'

Con il successo nella giornata conclusiva del campionato territoriale under 12, tenutasi domenica presso la palestra del Golf Club a Milano Marittima, Teodora Mib Service centra il tris in provincia, dopo i successi colti anche nelle categorie under 14 ed under 13. Le piccole ravennati condotte da Dora Falchetti, Stefania Di Lorenzo ed Erika Gelosi sono giunte all’epilogo finale di domenica dopo aver vinto 3-0 tutte le gare disputate nel corso della stagione regolare; epilogo dove si sono confermate grazie alla triplice vittoria ancora con il massimo scarto, ai danni di Faenza, Cervia 1969 e Master Olimpia incontrate nell’ordine. Queste le giallorosse scese in campo: Sara Caroli, Alessia Catalani, Asia Catalani, Maria Cerrato, Gaia Costa, Emma Dall’Oppio, Arianna Di Stefano, Anna Dradi, Francesca Papa, Caterina Pazzaglia, Alice Piani, Beatrice Ratti, Virginia Rossi e Sofia Terzieva.

Teodora Mib Service dal mese di maggio ha iniziato il reclutamento per formare le squadre agonistiche che parteciperanno ai campionati under 11, u12, u13 ed u14 della prossima stagione. Sono aperte le iscrizione al Teodora Camp estate 2019; a partire da lunedì 10 giugno, quattro settimane di giochi, sport e divertimento riservate a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni, presso il centro sportivo AquaeSport Center Porto Fuori. Info: ufficiostampa@teodoraravenna.it, 3396222823.