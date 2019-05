Volley, l'Under 18 della Consar va a caccia del titolo regionale

E’ un cruciale weekend di impegni regionali per le formazioni under 18 e Under 13 del Porto Robur Costa. L’Under 18, reduce dalla conquista del titolo provinciale, da una buona Junior League e anche da una sontuosa salvezza in Serie C, va a caccia del titolo regionale domenica 19 maggio nella final four regionale che si giocherà proprio a Ravenna. La Consar arriva a questo appuntamento come la migliore delle vincitrici dei quattro gironi. In mattinata in contemporanea, alle 10.30 le due semifinali: al PalaCosta la squadra di Marasca affronterà l’Energy Parma, mentre alla Montanari ci sarà l’incontro fra Azimut Modena e Niagara 4 Torri Ferrara. Le due vincenti accedono alla finale, che si disputerà al PalaCosta nel pomeriggio alle 16.30. Chi vince conquisterà il pass per le finali nazionali di Chianciano Terme dal 4 al 9 giugno.

“Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento di forma e con buoni allenamenti alle spalle – conferma coach Marasca – e con tutti i ragazzi disponibili ad eccezione di Lorenzo Filippi, il cui infortunio si è rivelato più serio del previsto. Ci confronteremo con il meglio del movimento pallavolistico regionale, contro squadre che, come noi, hanno meritato ampiamente di essere presenti a questo appuntamento e che hanno confermato che il livello di questa categoria si è alzato. Avvertiamo la responsabilità di rappresentare Ravenna in questo frangente, ma sentiamo forti anche l’entusiasmo e lo stimolo di giocare nel nostro palazzetto e davanti al nostro pubblico questa finale. Conquistare il titolo regionale sarebbe il coronamento di una stagione sportiva entusiasmante, anche se difficile”.

I più “piccoli”, dell’Under 13 6x6, allenati da Valerio Minguzzi, affrontano sabato 18 maggio, alla Montanari, uno dei quattro triangolari in cui è divisa la prima fase regionale di categoria. Avversarie dei ravennati saranno Soliera (la sfida è in programma alle 16.30) e Gas Sales Piacenza (a seguire dopo la seconda partita tra gli stessi piacentini e i modenesi). Obiettivo: vincere il triangolare per accedere alla final four regionale del 2 giugno, in programma a San Giorgio Piacentino. “Incrociamo le dita. La squadra è pronta, si è allenata bene ed è carica – ammette coach Minguzzi – e anche l’ultimo test amichevole contro la nostra Under 16 di Principi mi ha dato importanti riscontri. Sarà fondamentale la prima partita, quella contro Soliera: l’abbiamo incontrata qualche settimana fa con la 3x3 e abbiamo visto che è una squadra fisicamente già ben messa. Non sarà un match semplice ma cercheremo di mettere in campo il giusto atteggiamento e il nostro miglior gioco”.

All’inizio della prossima settimana toccherà poi alle formazioni Under 12 3x3 del Trofeo Coni, che si svilupperà in due concentramenti, in programma lunedì 20 maggio a Ravenna alla palestra ITi e martedì 21 maggio a Faenza alla Palestra Strocchi. Il club ravennate è in lizza con tre formazioni, Faenza con una squadra della Spem. La vincente accederà alla fase regionale del 9 giugno in programma ad Argenta.