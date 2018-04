Volley, la Foris Index Cm Conselice interrompe la serie negativa di tre ko

Una vittoria per chiudere in bellezza la stagione delle gare casalinghe per la Foris Index Cm Conselice che interrompe la serie negativa di tre sconfitte superando 3-2 il forte Rubicone Involley. Sconfitta tutt’altro che indolore per la squadra ospite che esce così dalla lotta per il terzo posto, ultimo utile per centrare i play-off. Valli deve fare a meno dello schiacciatore Rizzi e lascia molto spazio ai più giovani, schierando titolari l’alzatore Vespignani, il centrale Babini e il libero Pelloni e facendo esordire anche Spadoni in serie C.

La squadra gialloblù soffre in apertura e perde piuttosto nettamente 25-16 il primo set. Veemente la reazione dei conselicesi con i tre più esperti che prendono per mano i compagni e nel finale di secondo set si scatenano pareggiando il conto: 25-18. Nel terzo set parte meglio il Rubicone Involley (8-3) ma la squadra di Valli reagisce e si avvicina minacciosamente agli ospiti (22-21). Nel finale il Rubicone ha qualcosa in più e si impone in volata 25-23. Nel quarto set la Foris Index Cm va ancora sotto (13-16) ma stavolta la rimonta riesce e un break di 7-0 nel finale frutta il set del 2-2 (25-21). Nel tie break, invece, è la squadra gialloblù di casa a prendere subito un buon vantaggio (10-6) e a mantenerlo fino al 15-12 conclusivo,