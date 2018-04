Volley, la Foris Index soffre la vittoria di Modena Est

Fa festa il Modena Est al Palasport di Conselice, dove i modenesi vincono 3-1 e hanno la certezza di chiudere al primo posto la regular season. Una vittoria netta, quella dei modenesi che hanno dominato i tre set vinti, soffrendo nel secondo parziale quando la Foris Index ha limitato i (troppi) errori commessi. In avvio Valli rivoluziona la formazione dovendo rinunciare all’opposto Fratucelli, acciaccato e schiera Saiani opposto e la giovane coppia di bande Rizzi e Contarini. Nel primo set gli ospiti porendono subito un buon vantaggio (16-13) e nel finale aumentano ancora di più il ritmo vincendo 25-18. Nel secondo set sembra tutto come nel precedente: Modena Est si porta avanti 16-13 ma poi si blocca e ne approfitta la Foris Index che pareggia a quota 21 e opera il sorpasso nel finale con break di 5-0 per il 25-21. Nel terzo set Modena Est torna a macinare gioco e ancora una volta si trova avanti nella parte centrale del set (16-12). Stavolta il black out non attiva e Conselice si deve arrendere con il punteggio di 25-17. Quarto set senza storia: il Modena Est ha fretta di festeggiare il primo posto e vola sul 16-7 e sul 21-10 prima di imporsi con il punteggio di 25-16.

Foris Index Cm Conselice-Modena Est 1-3 (18-25, 25-21, 17-25, 16-25)

Foris Index Cm: Vecchi 3, Fratucelli 2, Rizzi 3, Saiani 13, Belloni 11, Garavini 1, Dirani (libero 1), Pelloni (libero 2), Babini 4, Roncacè 5, Vespignani, Contarini 4. N.e. Spadoni. All.: Valli.

Modena Est: Vaccari 18, Giovenzana 15, Gambuzzi 7, Caselli 10, Verucchi 5, Prampolini 6, Barbieri (libero 1), Goldoni (libero 2), Zapparoli 6, Baraldi 2. N.e. Garuti, Montanari, Corradini, Pratissoli. All.: Baraldi.

Note. Battute vincenti: Conselice 2, Modena Est 10. Battute sbagliate: Conselice 10, Modena Est 13. Muri: Conselice 10, Modena Est 9. Errori: Conselice 20, Modena Est 12.