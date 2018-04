Volley, la Fulgur Bursôn Bagnacavallo festeggia la promozione in serie C

Dopo aver vinto il campionato di volley di serie D con due turni d'anticipo, la Fulgur Bursôn Bagnacavallo festeggerà la promozione in serie C venerdì 27 aprile, al termine dell'ultima gara casalinga che alle 21.30 la vedrà opposta al Pontelagoscuro. Porterà il saluto e i complimenti dell'amministrazione l'assessore allo Sport Enrico Sama. "Dal 2011 Fulgur non era in un campionato di categoria nel volley maschile - commenta il presidente Alberto Longanesi - poi un gruppo di amici con un'enorme passione ha deciso di provarci e di fare una squadra con l'obiettivo primario di divertirsi. E come spesso accade quando ci si mette impegno, costanza e divertimento arrivano anche i risultati. Tanto hanno fatto i giocatori, che assieme all'allenatore Giuseppe "Beppone" Antonellini hanno saputo trovare i giusti equilibri fra la loro esperienza, il loro entusiasmo e gli impegni personali. Dopo un avvio incerto hanno maturato la consapevolezza delle loro qualità fino ad arrivare alla vittoria". La Fulgur Bursôn ha totalizzato finora 64 punti vincendo 22 partite (16 delle quali per 3 a 0) e perdendone soltanto due; in particolare nel girone di ritorno ha vinto tutte le partite. L'appuntamento per la partita e successivamente per la festa è al Palasport di largo De Gasperi.