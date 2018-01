Volley serie C, la Liverani Castellari perde la sua "imbattibilità casalinga"

La Liverani Castellari prosegue il suo viaggio in altalena e perde anche l’imbattibilità casalinga, uscendo sconfitta 3-2 dalla sfida con il Rubicone Involley. Partita in chiaroscuro per la squadra di Marone che ha pagato probabilmente anche la lontananza dalle gare ufficiali di quasi un mese. In avvio bene la squadra di casa che fa leva su una buona ricezione e sfrutta al meglio le centrali imponendosi 25-15. Nel secondo parziale la partita si fa più equilibrata e qualche errore nel finale costa caro alla squadra lughese che perde 25-21. Il Rubicone Involley riparte fortissimo nel terzo parziale e, sulle ali dell’entusiasmo, lascia a distanza la Liverani Castellari che non rimonta e perde 25-18. Nel quarto set le padrone di casa gettano sul campo cuore e determinazione e dominano vincendo 25-11 e trascinando le rivali al tie break. Nel quinto parziale mancano le energie alle lughesi che commettono qualche errore di troppo e si arrendono con il punteggio di 15-12.

Liverani Castellari Milesi 16, Grasso 19, Rizzo 14, Piovaccari 11, Capriotti 5, Dall’Olmo 1, Lauciello, Corrente 2, Cavalli (libero 1), Pignatta (libero 2), Gaddoni 1. N.e. Cavazza, Martelli. All.: Marone.

Rubicone Involley Giovanardi 3, Grassi 1, Rossi 5, Zucchini 17, Balzoni 12, Pasi 6, Tommasini 12, Abbondanza, Fraschetti, Raggio Delgado (libero). N.e. Lippolis, Neri. All.: Piraccini.

Note:. Battute vincenti: Lugo 6, Rubicone 8. Battute sbagliate: Lugo 10, Rubicone 10. Muri: Lugo 14, Rubicone 9.