Volley serie C maschile, si chiude senza gloria la stagione di Conselice

Si chiude senza gloria la stagione della Foris Index Cm Conselice che perde 3-1 sul campo di un Atletico in una atmosfera mesta visto che i bolognesi, nonostante il successo, ininfluente già dal fischio d’inizio, retrocedono in serie D. Prosegue, invece, il percorso di inserimento dei più giovani in casa Foris Index Cm, che si è affidata per tutto il match all’alzatore Vespignani. Nel primo set Conselice perde progressivamente terreno nei confronti di un Atletico molto determinato ed esce sconfitto 25-20. Nel secondo set i gialloblù reagiscono e giocano bene con una formazione un po’ cambiata. La Foris Index non riesce a sfruttare un buon vantaggio e la soluzione è ai vantaggi con la squadra di casa che ha la meglio 28-26. Nel terzo set c’è solo la squadra di Valli in campo per il 25-18 che accorcia le distanze. Nel quarto parziale l’Atletico riprende a macinare gioco e nel finale riesce a scrollarsi di dosso i romagnoli (21-17), aprendosi la strada per il 25-21 finale.