Windsurf, due ori europei alla tappa del Campionato nazionale di Porto Corsini

Al via domenica 29 aprile la seconda Tappa del Campionato Nazionale Windsurf Techno 293 e RS:X presso Il circolo velico Adriatico wind club asd di Porto Corsini. Un’occasione per conoscere da vicino questo sport, che a livello italiano, ci ha regalato tante emozioni grazie a Giorgia Speciale e Nicolò Renna: medaglie d’oro gli ultimi Campionati Europei Techno 293 Plus a Mondello, che vedremo a ottobre portare in alto i colori azzurri alle Olimpiadi Youth di Buenos Aires. Tre giorni di regate che vedono la partecipazione di almeno 200/250 atleti regatanti, accompagnati da allenatori, tecnici delle società sportive e genitori. Un’esperienza per stare a contatto con la natura e il mare, divertendosi con le discipline veliche. Durante la seconda tappa ci sarà anche la tappa inaugurale del circuito Medio Adriatico, composto dall'Emilia Romagna e dalle Marche, circuito regionale con atleti provenienti da Ravenna, Cattolica, Ancona e Fano. Questa gara assegnerà il premio del Memorial Ballanti-Saiani, in ricordo delle due atlete prematuramente scomparse. Durante i tre giorni di gara ci saranno anche le premiazioni del Circuito Medio Adriatico 2017 e la premiazione della classe punti 2017. Le regate inizieranno nella mattinata del 29 aprile e si concluderanno martedì 1 maggio con le premiazioni. Tutte le regate saranno visibili dal molo foraneo nord.