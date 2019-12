Gli auguri di Natale del sindaco di Cervia: "Un abbraccio a tutti coloro che soffrono" - VIDEO

Il sindaco di Cervia Massimo Medri rivolge un augurio di Natale a tutti i suoi concittadini. "Auguri di buone feste a tutti i cittadini di Cervia. Un abbraccio affettuoso agli anziani ospiti delle case di riposo, ai degenti negli ospedali e nelle case di cura, a tutti coloro che soffrono e hanno bisogno di affetto e di compagnia. Ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di Cervia rivolgo un augurio per trascorrere un sereno Natale in famiglia e per iniziare alla grande l'anno nuovo. Cervia è sfavillante: ovunque c'è la possibilità di passare un po' di tempo divertendosi e immergendosi nella magia del Natale. Fatelo con buon gusto in allegria e con rispetto verso le persone, gli animali e le cose che vi circondano".