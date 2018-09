Ironman 2018, l'arrivo del vincitore: è il tedesco Andi Boecherer - VIDEO

Era tra i favoriti e alla fine è riuscito a battere gli altri 2700 concorrenti: è il tedesco Andi Boecherer il vincitore della sfida di triathlon estrema Ironman 2018, svoltasi sabato a Cervia. Tra gli uomini Boecherer aveva subito preso il comando della corsa davanti a Giulio Montanari, quest'ultimo in ritardo di 2'48". Tutti gli atleti sono stati applauditi lungo il percorso, in particolare Alex Zanardi, il campione di automobilismo sceso in gara con l'obiettivo di realizzare il nuovo record dopo quello di Barcellona stabilito lo scorso anno. Circa il 70% degli iscritti era straniero proveniente principalmente da Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera e Polonia, ma sono state circa 60 le nazionalità rappresentate.