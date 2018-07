Matteo Salvini in spiaggia preso "d'assalto" da fan e curiosi in cerca di foto e autografi

Il Ministro Matteo Salvini è tornato anche quest'estate sulle spiagge di Milano Marittima, replicando alle polemiche insorte dopo la decisione del consiglio comunale di Maiorca che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come "persona non gradita". A breve infatti il segretario del Carroccio, a cui Confcommercio e Federalberghi hanno inviato una richiesta d'incontro per discutere di sicurezza, sarà ospite della festa della Lega Nord Romagna. Nell'attesa il vicepresidente del Consiglio si rilassa sulla spiaggia di Milano Marittima, dove nei giorni scorsi è stato "preso d'assalto" da fan e curiosi in cerca di foto e autografi. "I sondaggi dalla spiaggia romagnola mi dicono che siamo sulla strada giusta, a chi ci vuole male inviamo solo sorrisi", ha scritto Salvini sul proprio profilo Facebook, pubblicando un video degli incontri in spiaggia con turisti e cittadini.

