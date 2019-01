Pendolari in protesta per i nuovi orari di Trenitalia - IL VIDEO

Sono state poco meno di 200 le persone che, nella mattinata di sabato, hanno sfilato per il centro storico di Ravenna fino a Piazza del Popolo per protestare contro Trenitalia che ha tagliato diverse fermate, dal 9 dicembre scorso, in particolare nelle stazioni di Godo e di Classe.