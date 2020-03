Le meraviglie della fauna ravennate in un video girato in mezzo alla natura

Le meraviglie della fauna ravennate racchiuse in un bellissimo video che mostra alcune tra le zone naturali più belle della nostra città. E' la creazione di Mirko Mancini, fotografo e cameraman professionista con la passione per la fotografia naturalistica: "Costretto a stare a casa in questi giorni ho montato un video naturalistico nel quale sono presenti molte immagini girate nel ravennate, anche con l’intento di pubblicarlo per divulgare immagini che possono per pochi minuti distrarre in senso positivo".

