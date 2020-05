Un inno che unisce: il video-concerto della Young Musicians European Orchestra

La Young Musicians European Orchestra, formazione internazionale creata e sostenuta dal maestro Paolo Olmi, ha prodotto in collaborazione con la Roudaki Artistic Cultural Foundation, che gestisce la Teheran Symphony Orchestra, per produrre un'emozionante videomessaggio di solidarietà per l'emergenza Coronavirus.

L'Orchestra dei Giovani Europei di Ravenna aveva già collaborato con l'orchestra iraniana nel 2017 e tornano in questo periodo di difficoltà a interagire a distanza per inviare a tutti un messaggio di speranza e amicizia senza confini. Nel video i musicisti eseguono l'Inno alla Gioia di Beethoven, suonando in remoto dalle proprie abitazioni.