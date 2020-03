"Io resto a casa... ma il drone si fa un bel giro su Sant'Alberto!" - VIDEO

In questi giorni difficili in cui tutti viviamo rintanati in casa, nel rispetto delle norme per evitare il diffondersi del Coronavirus, c'è chi si diverte facendo un giro... in modo "virtuale". E' così che la signora Anna Dalmonte ha lanciato in aria il suo drone, con il quale ha registrato un bel video sul territorio di Sant'Alberto. "Io resto a casa, ma il drone si fa il suo bel giretto tranquillo - spiega Anna - La giornata è bellissima e soleggiata".

Sostieni RavennaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RavennaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: