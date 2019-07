207 anni in due: le sorelle centenarie Ines e Rita fanno festa

Mercoledì sera il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi si è recato nell'abitazione di Ines Ciani per festeggiare i suoi splendidi 100 anni insieme ai suoi cari. Ines abita in centro storico a Faenza insieme alla sorella Rita, che a novembre compirà ben 107 anni, confermandosi una delle donne più anziane di Faenza. Ines e Rita sono in splendida forma, lucide e spigliate. Una famiglia estremamente longeva, coccolata da famigliari e amici.