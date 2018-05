450 recensioni degli studenti al concorso "Un libro premia per sempre": tutti i premiati

Giovedì mattina si sono tenute le premiazioni del 20esimo concorso “Un libro premia per sempre” organizzato dal Sil-Sindacato Italiano Librai e cartolibrai della Confesercenti, che hanno visto premiate le migliori recensioni critiche prodotte dagli studenti delle scuole superiori della provincia di Ravenna. La mattinata si è svolta a Ravenna in un Palazzo dei Congressi gremito di studenti, con ospiti gli scrittori finalisti del 66esimo Premio Bancarella Paolo Rumiz autore di “La Regina del Silenzio” e Sabine Schultz della casa editrice di “L’assassinio di Florence Nightingale Shore” scritto da Jessica Fellowes.

Con quasi 450 recensioni consegnate correttamente ed entro i termini, gli studenti che hanno letto uno tra i sei libri finalisti al Premio letterario Bancarella sono quelli degli istituti Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, ITIS Marconi di Lugo, Liceo Linguistico Torricelli-Ballardini di Faenza, IPS Olivetti-Callegari di Ravenna, Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna, Liceo Classico Alighieri di Ravenna, ITIS Nullo Baldini Ravenna, Polo Tecnico Professionale di Lugo - Compagnoni, Liceo Scientifico Torricelli-Ballardini di Faenza, Liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza, ITIP Bucci di Faenza, IPS Stoppa di Lugo, Liceo Scienze Umane/Artistico Torricelli-Ballardini di Faenza.

La mattinata si è aperta con i saluti del presidente onorario provinciale di Confesercenti Roberto Manzoni, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Agostina Melucci e del Direttore della Biblioteca Classense Maurizio Tarantino a nome dell’Assessore comunale alla Cultura Elsa Signorino, e la consegna del premio speciale del Sindacato Librai di Confesercenti “Ravenna e le sue Pagine” a Elisa Bertini, giovane scrittrice ravennate, per la recente pubblicazione per Fanucci Editore del suo “Akhenaton l'eretico”, il secondo volume de Il Romanzo dei Faraoni. La mattinata, a cui è intervenuta anche la Presidente Provinciale della Confesercenti, Monica Ciarapica, è poi proseguita con le premiazioni delle migliori recensioni degli studenti. Tra queste, la miglior recensione in assoluto è stata quella di Matilde Melini del liceo classico Alighieri di Ravenna, che si è aggiudicata un buono per una fine settimana per due persone in una capitale europea messo a disposizione da Assicoop Romagna Futura - Unipol- Sai Assicurazioni. Matilde Melini col motto “Melino” ha recensito il libro di Jessica Fellowes “L’assassinio di Florence Nightingale Shore”. Alle scuole è stato consegnato il nuovo segnalibro realizzato dal SIL-Sindacato Italiano Librai e cartolibrai della Confesercenti per questa edizione. La grafica è stata curata dall'artista ravennate Lucia Calfapietra.

Gli studenti premiati

Migliori per titolo

Per “Nostalgia del sangue” di Dario Correnti

LICEO LINGUISTICO TORRICELLI-BALLARDINI DI FAENZA

MARIANNA PIRAZZINI MOTTO: TROTA SALMONATA

Vince 1 abbonamento a scelta tra le rassegne del Teatro Masini di Faenza

Per “I fantasmi dell'impero” di Cosentino, Dodaro, Panella

LICEO SCIENZE UMANE/ARTISTICO TORRICELLI-BALLARDINI DI FAENZA

DENISE MAZZONI MOTTO: DENI 00

Vince 1 abbonamento a scelta tra le rassegne del Teatro Masini di Faenza

Per “L'assassinio di Florence Nightingale Shore” di Jessica Fellowes

LICEO SCIENTIFICO ORIANI DI RAVENNA

VINCENZO ZAPPIETRO MOTTO: JOHN

Vince 1 abbonamento per “La Stagione dei Teatri” 2018/2019 del Teatro Rasi

Per “Anna che sorride alla pioggia” di Guido Marangoni

ITIS MARCONI DI LUGO

GIULIA GIACÓNA MOTTO: NOTTI BIANCHE

Vince 1 abbonamento per la Stagione di Prosa del Teatro Rossini di Lugo

Per “Tutto questo ti darò” di Dolores Redondo

LICEO CLASSICO ALIGHIERI DI RAVENNA

CLAUDIA MOLIGNONI MOTTO: CAPEI D'ORO

Vince 1 abbonamento per la stagione d’opera 2018/2019 di Ravenna Manifestazioni

Per “La Regina del Silenzio” di Paolo Rumiz

ITIS NULLO BALDINI DI RAVENNA

FRANCESCO FIORINI MOTTO: SORA

Vince 1 abbonamento per “La Stagione dei Teatri” 2018/2019 del Teatro Rasi

Migliori per istituto

Liceo Scientifico Oriani di Ravenna

ALESSIA POLETTI MOTTO: LEXIE

Per “Nostalgia del sangue”

Vince 2 ingressi per lo spettacolo “Cole Porter’s Kiss me, Kate” offerto da Ravenna Festival

ITIS Marconi di Lugo

LEONARDO RICCI MOTTO: P.E.G.

Per “La Regina del Silenzio”

Vince 1 abbonamento per la Stagione di Prosa del Teatro Rossini di Lugo

Liceo linguistico Torricelli-Ballardini di Faenza

GIULIA VALLICELLI MOTTO: CAPIBARA

Per “Tutto questo ti darò”

Vince 2 biglietti per “La Bigorda” e il “Palio del Niballo” di Faenza offerti dall’Ufficio Cultura del Comune di Faenza

IPS Olivetti-Callegari di Ravenna

DANIEL NEDELCU MOTTO: FNATIC

Per “La Regina del Silenzio”

Vince 2 ingressi per il concerto di “Reich and beyond” offerto da Ravenna Festival

Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna

CHIARA OSSANI MOTTO: KIA 07

Per “L'assassinio di Florence Nightingale Shore”

Vince 1 Buono Libri offerto da Libreria Alfabeta di Lugo

Liceo Classico Alighieri di Ravenna

CLAUDIA MONTI MOTTO: WAFFLE

Per “Anna che sorride alla pioggia”

Vince 2 ingressi per il concerto di Stefano Bollani – “Que Bom” offerto da Ravenna Festival

7. ITIS Nullo Baldini Ravenna

MATTEO GIANELLI MOTTO: IN THE END, IT DOESN'T EVEN MATTER

Per “La Regina del Silenzio”

Vince 1 abbonamento per “La Stagione dei Teatri” 2018/2019 del Teatro Rasi

Liceo Scientifico Torricelli-Ballardini di Faenza

RICCARDO ZACCARIA MOTTO: DRAGO ROSSO

Per “L'assassinio di Florence Nightingale Shore”

Vince 1 carnet di ingressi per “Arena Borghesi” offerto dal CineClub “Il raggio verde”

ITCG Compagnoni di Lugo

ALESSIA GARDI MOTTO: NUVOLA

Per “La Regina del Silenzio”

Vince 1 Buono Libri offerto da Libreria Alfabeta di Lugo

Liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza

ROSA GIULIA FAGNOCCHI MOTTO: LIZZY

Per “L'assassinio di Florence Nightingale Shore”

Vince 1 abbonamento a scelta tra le rassegne del Teatro Masini di Faenza

ITIP Bucci di Faenza

MARCO MARCHETTI MOTTO: POLPETT 003

Per “La Regina del Silenzio”

Vince 1 abbonamento a scelta tra le rassegne del Teatro Masini di Faenza

IPS Stoppa di Lugo

GIORGIA FACCHINI MOTTO: CIELO

Per “L'assassinio di Florence Nightingale Shore”

Vince 2 ingressi per lo spettacolo “Storie di un’amicizia” offerto da Ravenna Festival

Liceo Scienze Umane/Artistico Torricelli-Ballardini di Faenza

VANESSA CARA MOTTO: CARA 00

Per “L'assassinio di Florence Nightingale Shore”

Vince 1 carnet di ingressi per “Arena Borghesi” offerto dal CineClub “Il raggio verde”.