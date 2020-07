5 borse di studio da 2500 euro per giovani studenti universitari

Torna l'iniziativa a sostegno del diritto allo studio e del merito scolastico promossa dalla Fondazione "Giuseppina Berardi vedova Albonetti" di Faenza. Per l'anno accademico 2020/2021 sono finanziate cinque borse di studio da 2.500 euro ciascuna riservate a giovani studenti universitari residenti nel Comune di Faenza iscritti o in procinto di iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Le borse di studio sono riconfermate annualmente e accompagnano lo studente universitario per l’intero corso di studi, a condizione che vengano mantenute le condizioni di merito e di reddito (Isee universitario non superiore a 28 mila euro). Scadenza per la presentazione delle domande: 30 novembre 2020. Il bando, contenente i requisiti richiesti per l’ammissione, e il modello di domanda sono reperibili sul sito dell’Asp della Romagna Faentina.

