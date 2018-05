90 squadre di 'cervelloni' si sfidano nella competizione Kangourou della matematica

In questi giorni a Cervia si svolgono le fasi finali delle Gare a Squadre della nona edizione della Competizione Kangourou della Matematica. Giovedì, nell’ambito della Coppa Kangourou, si sfideranno in semifinale 90 squadre, ciascuna composta da 7 studenti delle scuola secondaria di I grado. 25 squadre passeranno il turno e disputeranno la finale il 4 maggio presso l’Hotel Giuliana. Verrà poi la volta delle 26 squadre della scuola primaria (Coppa Ecolier) e, infine, delle 26 squadre della scuola secondaria di II grado (Coppa Junior). Le tre coppe vedranno da partecipazionedi più di 1500 studenti. Fase finale anche del Torneo di Calcolo Mentale, da disputarsi il 5 e 6 maggio presso l’Hotel Genzianella. Tre le categorie in gara: Scuola primaria e secondaria di I grado, Scuola superiore e Adulti. Circa 150 i partecipanti. Apertura dei lavori mercoledì sera alla presenza dell’assessore Gianni Grandu, che porterà il saluto dell’amministrazione.

"Siamo orgogliosi che questa iniziativa si svolga a Cervia - commenta Grandu - Kangourou ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica, utilizzando ogni strumento e in particolare organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale. Kangourou Italia ha confermato la scelta di Cervia anche per il Convegno Mondiale Kangourou del 2020 e sarà nella nostra città anche a fine settembre 2018, per la Finale Nazionale della gara individuale di Matematica".