Aeronautica militare, un equipaggio del 15esimo Stormo incontra gli studenti

Martedi 17 dicembre il Comandante e un equipaggio completo dell’8esimo Gruppo Volo Csar (Combat Search and Rescue) del 15esimo Stormo di Cervia hanno incontrato circa 40 ragazzi dell’Istituto Tecnico Aeronautico di Forli presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Cesena. La serata è stata un’occasione per gli uomini del 15esimo Stormo per spiegare ai ragazzi e a tutti i presenti quello che lo Stormo svolge quotidianamente con i propri elicotteri sulla base di Cervia, e quindi più in generale illustrare il mondo affascinante dell’Aeronautica Militare fatto di mezzi ad altissimo contenuto tecnologico, ma soprattutto di persone che condividono valori profondi.

Il Maggiore Antonio B, Comandante dell’83esimo Gruppo Csar del 15esimo Stormo, ha tenuto a ringraziare più volte l’educatore del convitto di Forli, Gian Paolo Missiroli e i due dirigenti scolastici delle due scuole organizzatrici, Luciana Cino dell’Istituto Agrario e Maura Bernabei dell’Istituto Aeronautico, sottolineando l’importanza di questi incontri per avvicinare i ragazzi al mondo dell’Aeronautica Militare e quindi anche le persone del territorio romagnolo al 15esimo Stormo. Hanno preso parte alla serata anche il Presidente e i membri dell’Associazione Arma Aeronautica di Cesena e i il presidente e alcuni rappresentanti dell’ Aeroclub Ali di Classe di Ravenna.