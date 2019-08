Interviene in difesa delle ausiliarie aggredite e si becca un pugno: premiato per il nobile gesto

Premiato per il grande senso civico, nonostante la giovanissima età. Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato in Municipio Francesco Valentino Severi Armani, il giovane di 20 anni che ha difeso le ausiliarie del traffico aggredite nell’adempimento del proprio lavoro.

Il fatto è avvenuto il 2 agosto scorso quando due ausiliarie del traffico, dipendenti di Azimut, sono state aggredite a Milano Marittima dal proprietario di una vettura - un ristoratore 61enne della zona - che era stata appena multata. Insieme a loro è stato aggredito e minacciato anche il giovane che, vedendo la situazione, si era avvicinato per difenderle. Una delle due ausiliarie aveva appena effettuato una sanzione a un’auto in sosta sulle strisce blu senza il tagliando, quando è arrivato il proprietario del veicolo che ha strappato dalle mani della donna la multa e l’ha aggredirla fisicamente spintonandola e offendendo entrambe con epiteti volgari. In quel momento è intervenuto il ragazzo, che aveva assistito alla scena: vedendo le donne in difficoltà, le ha raggiunte prendendo le loro difese, ma l’uomo lo ha colpito con un pugno e lo ha minacciato verbalmente e fisicamente. Il sindaco per il nobile gesto civico ha ringraziato il 20enne, che è intervenuto in difesa delle donne aggredite mettendo a rischio anche la propria incolumità.