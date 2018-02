Al via il progetto per studenti "Educare digitale, rischi e opportunità del web"

Ha preso il via lunedì il progetto “Educare digitale: rischi e opportunità nel mondo del web” che si concluderà in aprile e coinvolgerà 1400 studenti delle prime classi di cinque istituti superiori di Ravenna - Liceo Classico “Dante Alighieri”, Liceo Scientifico “Alfredo Oriani", Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Ginanni”, Istituto Tecnico “Camillo Morigia-Luigi Perdisa”, Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” - e i loro rispettivi genitori e insegnanti. Complessivamente si terranno 22 incontri nell’arco di due mesi.

Il progetto è realizzato dalla Cooperativa Il Cerchio in collaborazione con la Cooperativa Formadillo e prevede la formazione in aula per gli allievi e incontri specifici con i docenti e i genitori. Educare Digitale si concretizza grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna e Legacoop Romagna. "Tutti sono connessi alla rete - soprattutto i più giovani - ma manca troppo spesso una vera e propria educazione online - spiegano gli organizzatori - Dunque, è indispensabile sensibilizzare i giovani su tematiche così attuali come la possibilità di incorrere in situazioni rischiose in rete e lo si vuol fare partendo proprio dalle scuole, luogo per eccellenza adibito alla formazione, educazione e divulgazione della cultura. L’obiettivo dei corsi e degli incontri nelle scuole è quindi quello di instaurare un dialogo con i giovani studenti al fine di renderli maggiormente consapevoli e, allo stesso tempo, condividere con i loro genitori e insegnanti le diverse esperienze, indagare i comportamenti dei ragazzi per imparare a comprenderli. Ecco perché un percorso declinato in momenti differenti con interventi moderati da diversi addetti ai lavori in base alla platea: Sergio Gridelli, Formatore professionale di Formadillo, parlerà con i ragazzi dei rischi ma analizzerà anche le numerose opportunità del mondo del web, mentre Melissa Ciacci psicologa psicoterapeuta, affronterà con gli adulti (genitori e insegnanti) tematiche come il “ruolo della famiglia tra assenza di controllo e censura”, ma analizzerà anche il punto di vista dei ragazzi e il ruolo degli adulti come educatori oggi".