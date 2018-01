All'Itis un nuovo corso per diventare Allievo Ufficiale di Coperta

Dall'anno scolastico 2017/2018 l'Itis di Ravenna organizza un nuovo corso Allievo Ufficiale di Coperta, ovvero Conduzione del Mezzo Navale (ex Nautico) dell'indirizzo di Trasporti e Logistica, già esistente nella scuola. Un’importante opportunità che viene offerta agli studenti dell'Emilia Romagna, in particolar modo di tutta la sua zona costiera o comunque orientale, dal momento che in Regione non esiste una offerta formativa di uguale tipo e le analoghe scuole più vicine si trovano a Venezia e Ancona.

Il Comune di Ravenna da tempo sta inoltre investendo molte energie per uno sviluppo ulteriore del porto della città, il più grande, importante e attivo di tutta l’Emilia Romagna: da esso partono numerosi collegamenti commerciali e logistici con altri territori italiani ed europei.