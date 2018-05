Aperte le iscrizioni al centro estivo "Estate creativa, arte e mestieri in gioco"

Sono aperte fino al primo giugno le iscrizioni al centro ricreativo per l’estate 2018. Il Cre massese, intitolato “Estate creativa, arte e mestieri in gioco”, si svolgerà presso la scuola primaria di via Quadri dal 2 luglio al 3 agosto e sarà gestito da personale qualificato. È un servizio rivolto ai bambini che hanno frequentato l'ultimo anno di scuola dell'infanzia e che frequentano la scuola primaria, quindi tra i 5 e gli 11 anni. Verranno utilizzati gli spazi della scuola, gli impianti sportivi comunali e si effettueranno, in alcuni giorni della settimana, uscite in oasi, musei o negli acquapark della zona.

Anche quest'anno il servizio è gestito dalla cooperativa Zerocento, con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’iscrizione costa 6 euro, comprensivi dell'assicurazione infortuni (valida per tutto il periodo di frequenza), mentre la frequentazione prevede una quota fissa settimanale (comprensiva delle spese per le escursioni) di 71,50 euro compresi i pasti, oppure di 49 euro senza i pasti. Il servizio sarà presentato lunedì 21 maggio alle 18 nella sala Zaccaria-Facchini di Massa Lombarda, in via Saffi 4. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online. Il servizio si attiva al raggiungimento minino di 20 iscritti, fino a un massimo di 45 a settimana.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderisce al “Progetto regionale conciliazione vita-lavoro”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere economicamente le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie nel periodo estivo. Il progetto prevede un contributo alle famiglie per consentire loro di fronteggiare la spesa e favorire la partecipazione di bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni ai servizi estivi. Il contributo stanziato è di un massimo di 210 euro a famiglia (70 euro a settimana per massimo tre settimane di frequenza). La domanda di contributo deve essere presentata entro il primo giugno esclusivamente online. Sul sito www.labassaromagna.it è possibile scaricare il bando e reperire tutte le informazioni dettagliate, anche relativamente ai centri estivi che hanno aderito al Progetto. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli sociali educativi presenti in ciascun Comune. Per ulteriori informazioni, contattare la cooperativa Zerocento al numero 0546600141 (riferimento: Luca Ricci).