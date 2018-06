"Un pezzo di scuola sarà sempre suo": l'aula magna della "Torre" nel nome della maestra Bina

E' dedicata alla maestra Colomba Coppa, per tutti "Bina", dove ha prestato servizio per dodici anni, l'aula magna della scuola "Torre" di Ravenna. Si tratta, è stato evidenziato dalla dirigenza, di "un gesto di ringraziamento di cuore per ciò che ha dato per il bene e la crescita della scuola.,una persona ricca di valori e ideali che ha saputo trasmettere soprattutto ai suoi alunni, prendendosi cura di loro e a tutti coloro che ha incrociato nel suo troppo breve cammino. La sua dedizione al lavoro,la serietà professionale ,l’umiltà e l’amore per i bambini l’hanno caratterizzata in questi anni di lavoro come insegnante. Il carisma, la discrezione ma anche il coraggio e la grinta sono stati un punto di riferimento su cui fare affidamento. Ha lasciato un vuoto incolmabile, ma un pezzo di scuola "A. Torre" sarà sempre il suo”. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari di Bina, alunni e colleghi. Gli scolari si sono esibiti in canti e ginnastica ritmica. Alla realizzazione dell’Aula Magna “Bina Coppa” hanno contribuito l’ I.C. san Biagio di Ravenna e la B.C.C. Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, con il presidente del comitato locale Giuseppe Benini e Piero Roncuzzi