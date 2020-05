Aggredite a morsi dal cane nel cortile di casa: bambine in ospedale

Tanta paura per due bambine che, nel pomeriggio di giovedì, sono state azzannate da un cane. Il fatto si è verificato a Castel Bolognese, in un'abitazione di via Fratelli Morelli. Qui, intorno alle 15, dalle prime informazioni due bambine di circa due anni sarebbero state prese a morsi dal loro cane, un Rottweiler. Nel tentativo di mettere in salvo le due bimbe, spaventatissime, sarebbe rimasta ferita anche la madre delle due piccole.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato le ferite al pronto soccorso dell'ospedale di Faenza con codici di media gravità. Su quanto è successo sta cercando di fare luce la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.