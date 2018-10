Blocco del traffico, ritirato lo stop ai diesel Euro 4. De Pascale: "Decisione coraggiosa"

"Ringrazio il Presidente Stefano Bonaccini per aver preso ìuna decisione coraggiosa e lungimirante. Saper rivedere, migliorandolo, un provvedimento, ascoltando cittadini e territori, senza perdere di vista gli obbiettivi strategici, è l'ennesima prova dell'autorevolezza della guida della nostra Regione". E' soddisfatto il sindaco Michele De Pascale dopo che lunedì la Regione ha deciso di fare un passo indietro, ritirando il blocco della circolazione per i motori diesel euro 4. Blocco che nelle scorse settimane aveva ricevuto numerose contestazioni da parte di maggioranza e opposizione.

"Con il nuovo provvedimento si dà maggiore tempo ai cittadini rinviando il blocco degli Euro 4 diesel, si potenziano sia le misure straordinarie in caso di sforamenti che le domeniche ecologiche e, soprattutto, la Regione mette in campo 5 milioni di euro per nuovi incentivi economici per cambiare i veicoli privati più inquinanti - spiega il primo cittadino ravennate - Il miglioramento della qualità dell'aria è un tema vero e urgente e anche le polemiche di questi giorni hanno avuto l'utilità di aprire un dibattito e informare i cittadini su vincoli che comunque, per quanto giustamente prorogati, devono vederci impegnati fianco a fianco, amministratori e cittadini".