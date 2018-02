Cucciolata di 7 meticci con la madre ritrovati in un campo

Una cucciolata di ben 7 cani meticci, simili a pastori maremmani e ancora insieme alla madre, sono stati rinvenuti sabato sera nei pressi del ristorante “Radicchio Rosso”. Siamo nella zona di viale Europa, vicino alla rotonda. Subito dopo il ritrovamento la madre ed un cucciolo sarebbero scappati nei campi compresi tra viale Europa, la rotatoria e il passaggio a livello di Porto Fuori. Le persone che si sono accorte della cucciolata hanno chiamato i soccorsi ed i 6 cuccioli sono stati dati in custodia all’associazione Amici degli Animali, che se ne è presa carico. Non c'è ancora la certezza, al momento, se la madre con la cucciolata siano stati abbandonati o meno: i cuccioli non erano appena nati, ma già di diversi mesi. Informato anche il canile di Ravenna: per informazioni 0544453095