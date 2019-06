Cervia ci mette la 'zampa': 10mila kit per accogliere gli animali in vacanza

Da quest’anno c’è una ragione in più per scegliere Cervia e Milano Marittima come meta delle proprie vacanze: chi possiede un animale domestico troverà nella località romagnola – che nel 2018 ha accolto più di 3,7 milioni di turisti – sempre più strutture ricettive pronte a ospitare gli amici a 4 zampe.

Questo grazie al progetto “Cervia Pet Friendly”, avviato dal Comune in collaborazione con Confesercenti e Pet Village, azienda ravennate del settore del pet care, che ha messo a disposizione kit di prodotti "Inodorina" per dotare alberghi, ristoranti e altri esercizi commerciali di tutto il necessario per l’igiene e la cura del pet. Quest’ultima iniziativa si aggiunge alle altre attivate nell’ambito del progetto, a partire dagli interventi di sostegno al canile cittadino, il miglioramento delle aree di sgambamento presenti sul territorio e l’installazione di dispenser con sacchetti igienici nel centro e sul lungomare.