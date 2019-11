Cervia in lutto per la morte di Adriana Spazzoli: "Qui ci sarà sempre un giardino dedicato a te"

Adriana Spazzoli, direttore marketing e comunicazione del colosso Mapei, è scomparsa a 71 anni a meno di due mesi dalla scomparsa del marito. "La sua morte ci riempie di tristezza e ci addolora profondamente - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - Da sempre al fianco del marito Giorgio Squinzi, recentemente scomparso, nella conduzione dell'azienda e nel condividere il grande amore per Cervia. Da anni l’azienda Mapei sostiene la manifestazione “Cervia Città Giardino” e malgrado i tantissimi impegni, anche a livello internazionale, Adriana trovava sempre il tempo per partecipare all’inaugurazione e per visitare i tanti giardini. Da grande esperta comunicatrice aveva sempre tenuto in considerazione i temi del verde, ritenendo Mapei coerente con gli obiettivi della nostra amministrazione in merito alle politiche ambientali. Una grande donna: aveva sempre pronto un sorriso, parole gentili e di apprezzamento per le tante persone che lavoravano alla riuscita manifestazione, trasmettendo loro passione e energia. Ci stringiamo calorosamente intorno ai figli Veronica e Marco, portando loro l'affetto della “città giardino” che ricorderà i meravigliosi genitori in ogni edizione dell’evento internazionale. Ciao e grazie cara Adriana, ci sarà sempre un giardino dedicato a te insieme a tuo marito Giorgio. Cervia vi ricorderà sempre".