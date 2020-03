Il comitato genitori della scuola G. Mazzini scende in campo con il progetto 'Compitiamo insieme', sostegno gratuito pomeridiano per aiuto compiti. "Il desiderio di creare e dare continuità a uno "spazio" in cui si invitano i bambini ad incontrarsi per eseguire i compiti nasce dalla consapevolezza che questo percorso possa contenere molteplici risorse e possibilità - spiegano i genitori - La partecipazione a questo servizio potrà offrire molteplici vantaggi: eseguire i compiti in modo meno noioso, essere supportati da personale qualificato; inoltre fare i compiti insieme può diventare un momento interessante, perché ciò che si studia all'interno di un gruppo apre nuove scoperte, nuovi modi e valori di aggregazione. Questo spazio denominato "Compitiamo Insieme" non può essere considerato una scuola a tutti gli effetti ma, sicuramente, è un tempo di esperienze didattiche, sociali e concrete che valorizza le competenze e le relazioni in tutte le loro forme ed espressioni correlate anche all'apprendimento.

Le finalità sono quelle di rispondere al bisogno delle famiglie di avere un servizio extrascolastico di supporto all'apprendimento dei figli. e di supportare il processo di apprendimento dei bambini che usufruiscono del servizio. Tra gli obiettivi: affiancare e supportare i bambini nella gestione e nell'organizzazione dei loro compiti; favorire gradualmente l'acquisizione di autonomia personale e organizzativa, dove è possibile, nella programmazione e nella gestione dei compiti assegnati; sostenere gli alunni nel proprio percorso scolastico; avviare all'acquisizione del senso di responsabilità nell'assorbimento del compito assegnato, portandolo a termine nei tempi e nei modi stabiliti; favorire l'integrazione dei bambini in ambito sociale-relazionale.

Trattandosi di un primo corso sperimentale, per l'anno scolastico in corso i destinatari del progetto sono, in primis, gli alunni della scuola G.Mazzini iscritti al servizio post scuola con un massimo di iscritti pari a 30 bambini. Nel caso tale numero non si raggiungesse con gli alunni già iscritti al post, si valuteranno altre iscrizioni, confrontandosi con gli insegnanti di riferimento e in base alle esigenze educativo-scolastiche dei bambini eventualmente interessati a tale servizio. Per quanto riguarda invece il calendario scolastico 2020/2021 il progetto potrebbe essere esteso a tutti gli alunni che hanno la necessita di essere affiancati nell'esecuzione dei compiti.

Lo "spazio" compiti inizia il 16 marzo e termina il 31 maggio 2020 (il calendario potrebbe subire delle modifiche per via del Coronavirus). Il servizio, completamente gratuito, viene attivato nell'edificio del plesso della scuola G.Mazzini . Il progetto prevede la permanenza a scuola dei bambini fino alle 16:30 nei giorni di lunedì e mercoledì, nello specifico il corso a sostegno dell'aiuto compito segue l'orario di seguito: lunedì dalle ore 15:15 alle 16:30, mercoledì dalle ore 15:15 alle 16:30. Lo staff è composto da quattro coordinatrici: il tutor ha l'obiettivo di accogliere, valorizzare i punti di forza, conoscere i punti di debolezza, aiutare nella fase di organizzazione il lavoro, fornire strategie e metodologie di studio. In questa progetto sarà fondamentale la sinergia e il feedback tra gli insegnanti di ruolo e le coordinatrici. L'incontro per la prima fase organizzativa del progetto si è svolto mercoledi presso i locali della scuola, alla presenza delle maestre fiduciarie, le coordinatrici e i rappresentanti del comitato genitori.