Controllo del vicinato: un incontro per parlarne e iscriversi

La sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo ospiterà, martedì 8 maggio alle 20.45, un’assemblea pubblica promossa dal Consiglio di Zona di Bagnacavallo per fare il punto della situazione del gruppo Controllo del vicinato Bagnacavallo e fornire informazioni utili ai cittadini su come funziona il gruppo e come entrare a farne parte. All’incontro parteciperanno l’assessore alla Polizia municipale del Comune Enrico Sama, la referente del gruppo Controllo del vicinato Bagnacavallo Erika Simoncelli, il responsabile del presidio di Bagnacavallo del Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa Romagna Paolo Casadio e un referente del Comando della Stazione dei Carabinieri. Durante la serata sarà possibile iscriversi al Controllo del vicinato e ritirare il cartello da apporre all’esterno della propria casa.