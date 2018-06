Corse bus speciali e tariffe taxi agevolate per il Beaches Brew

In occasione del festival musicale Beaches Brew in programma a Marina di Ravenna, è stato disposto un potenziamento della linea 75 del servizio di trasporto pubblico locale effettuato da Start Romagna, così organizzato per tutte e quattro le serate: ore 1.30 fermata traghetto di Marina di Ravenna (capolinea di partenza); ore 1.40 fermata Piomboni; ore 1.50 stazione ferroviaria.

Il servizio Radiotaxi ha manifestato poi la propria disponibilità ad applicare le seguenti tariffe fisse per la tratta piazza Garibaldi (Ravenna) - molo Dalmazia (Marina di Ravenna) nella giornata di lunedì 4 giugno e per la tratta piazza Garibaldi (Ravenna) - bagno Hana Bi (Marina di Ravenna) nelle altre tre serate:

Andata fino alle ore 22: 20 euro a corsa auto da 4 posti, 25 euro a corsa auto da 6 posti;

Andata dopo le 22: 25 euro a corsa auto da 4 posti, 30 euro a corsa auto da 6 posti;

Ritorno fino alle 22 (sempre inteso da molo Dalmazia il 4 giugno e bagno Hana Bi le altre tre serate, fino a piazza Garibaldi): 25 euro a corsa auto da 4 posti, 30 euro a corsa auto da 6 posti;

Ritorno dopo le 22 (sempre inteso da molo Dalmazia il 4 giugno e bagno Hana Bi le altre tre serate, fino a piazza Garibaldi), 30 euro a corsa auto da 4 posti, 35 euro a corsa auto da 6 posti.

I punti di partenza e arrivo saranno quindi piazza Garibaldi, piazzale Adriatico angolo molo Dalmazia e viale delle Nazioni presso l’ingresso dello stabilimento del bagno Hana Bi. La tariffa fissa è applicata esclusivamente alle partenze e arrivo nei posti concordati senza ulteriori tappe o altri punti di riferimento. Inoltre che dalle 17 alle 24 del 4 giugno nell’ambito del centro abitato di Marina di Ravenna (delimitato a sud da viale Ciro Menotti e a nord dal canale Candiano) saranno in vigore il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o in lattina e il divieto, per chi intenda partecipare all’evento, di accedere con contenitori di vetro o in lattina all’area prospiciente il bacino pescherecci interessata dalla manifestazione.