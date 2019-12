Cresce il patrimonio verde a Bagnara e Fusignano: arrivano fondi dalla Regione

Nuove aree di pregio ambientale. La Regione ha approvato la graduatoria dei progetti di ripristino di ecosistemi naturali in 14 Comuni in provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini. Tra i criteri di priorità adottati per la selezione delle domande, le aree preferenziali erano costituite da aree protette, siti tutelati dalla rete europea di “Natura 2000” e caratterizzati dalla presenza di reti ecologiche. I due progetti di Ravenna interesseranno un’area a Bagnara di Romagna (169 mila euro) e una a Fusignano (200 mila euro).

Il progetto regionale

I 14 progetti (altri 2 potranno essere finanziati se si renderanno disponibili ulteriori risorse economiche nei prossimi mesi) sono stati presentati nel luglio scorso da Comuni e Consorzi di Bonifica e da soggetti privati. I terreni indicati, in gran parte pubblici e tutti in pianura, sono attualmente coltivati e situati nei pressi di centri abitati o di corsi d’acqua; una volta realizzati, gli interventi daranno vita a nuove aree di pregio ambientale che, in zone così antropizzate, assumeranno un valore naturalistico ancora maggiore. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 2 milioni euro e il budget, previsto nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, consentirà di coprire al 100% le spese previste dai singoli interventi. In particolare, saranno realizzati quasi 50 ettari di boschetti, siepi, filari, stagni e prati umidi, unitamente alle strutture per la loro fruizione: come sentieri, aree di sosta o cartelloni e indicazioni.

“Valorizzare il grande patrimonio di biodiversità della nostra regione è stato un filo conduttore delle azioni messe in campo nel corso del mandato per accrescere il patrimonio verde dell’Emilia-Romagna- afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo-. Gli interventi finanziati assumono particolare rilevanza perché destinati ad arricchire dal punto di vista ambientale e naturalistico i territori di pianura, dove è maggiore la presenza dell’uomo e quindi l’antropizzazione: si tratta di progetti capaci di dare un contributo all’adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico, creando aree naturali che si connotano come oasi verdi in contesti spiccatamente urbanizzati o caratterizzati da un prevalente utilizzo agricolo o produttivo”.