Da rifiuti a decorazioni: Natale ecologico alla scuola Martiri del Montone

A pochi giorni dal Natale e' stato completato l'allestimento natalizio del Comitato Cittadino di Roncalceci realizzato, oramai come consuetudine, all'interno del giardino della scuola elementare Martiri del Montone. Un allestimento nuovo, diverso dal precedente, che anche quest'anno ha voluto lanciare un messaggio ecologico: e' stato realizzato con oggetti dismessi, considerati, rifuti e che sarebbero stati destinati alla discarica. "Noi abbiamo dato a loro una seconda vita - spiegano -. Oltre ad abeti sintetici, quest'anno e' stato inserito di un tipico carrettino da contadino tipico della nostra zona che, debitamente addobbato, è diventato un simpatico calesse pieno di regali destinati a tutti i bimbi , dove la renna di Babbo Natale non deve faticare a trainarlo, ma risulta simpaticamente trasportata. Trucioli ed imballi sono diventati ghiaccio e neve che ricoprono ed avvolgono gli abeti del bosco magico. Il retro di un armadio danneggiato e' stato trasformato in una insegna per ricordare il Comitato Cittadino di Roncalceci che ha realizzato il tutto. Prima il rispetto per l'ambiente, Il resto lo ha fatto la fantasia . Un ringraziamento a Sauro Benini che ha fornito parte delle scenografie".